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Бизнес

Советские вклады вернут не раньше 2025 года

Кабмин предложил продлить заморозку выплат по советским вкладам

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Сергей Фадеичев/ТАСС
К 2022 году объем выплат по обесценившимся в 1990-1992 годы советским вкладам достигнет 49,7 трлн руб., а еще через два года — 53,9 трлн руб. С 2003 года власти ежегодно замораживают начало компенсаций: до сих пор не разработан законодательный механизм этого процесса. 30 сентября в Госдуму внесли очередной законопроект, который откладывает начало выплат до 1 января 2025 года.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который продлевает до 1 января 2025 года период приостановки выплат по сбережениям, размещенным гражданами в Сбербанке СССР в советский период и обесценившимся в результате гиперинфляции. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе Думы и является сопутствующим проекту бюджета на следующие три года.

Речь идет о начале действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», который и предусматривает полную компенсацию вкладов бывшего СССР. Предыдущей датой начала его действия значилось 1 января 2024 года. Теперь ее вновь перенесли на 12 месяцев.

Закон, по которому советским вкладчикам положены государственные компенсации за сгоревшие после 1991 года средства, был принят в 1995 году. Он гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка СССР до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Выплаты должны проводиться путем перевода в долговые обязательства с использованием долгового рубля. Однако кабмин до сих пор не разработал законодательный механизм этой процедуры. В связи с этим с 2003 года выплата компенсаций постоянно откладывается. Кроме того, власти признают, что источников для финансирования выплат по советским вкладам нет. Депутаты Госдумы неоднократно рекомендовали правительству внести законопроект, который урегулирует вопрос потерянных вкладов.

При пересчете в целевые долговые обязательства к 2022 году для погашения всех сгоревших сбережений нужно будет 49,7 трлн руб. На следующий год сумма вырастет до 51,8 трлн руб., а к 2024 году — до 53,9 трлн руб. Изначально объем сбережений 40 млн вкладчиков Сбербанка СССР оценивался в 345 млрд руб. (более трети ВВП страны на тот момент).

Обесценивание сбережений граждан СССР произошло в результате «шоковой терапии» экономики страны в начале 90-х годов прошлого века, проводимой правительством Егора Гайдара для перехода от плановой советской экономики к рыночной экономике России. Реформы включали либерализацию цен, внешней торговли и приватизацию бывших государственных предприятий. Одним из результатов такой экономической политики стала гиперинфляция и дальнейшая деформация рыночных пропорций и соотношения цен на различную продукцию.

Из-за этого уровень жизни населения, по разным оценкам, ухудшился в полтора-два раза, откатившись к показателям 60-70-х годов. Кроме вкладов в Сбербанке СССР обесценились сбережения людей в Госстрахе, вложения в ценные бумаги СССР и РСФСР. Их покупательская способность в 1990-1992 годах сократилась на 98%.

Первая попытка вернуть средства гражданам была предпринята в 1993 году: общественное движение вкладчиков Сбербанка побудило президента Бориса Ельцина подписать указ о компенсации в трехкратном размере по сравнению с остатками на счетах на 1 января 1992 года. Эти суммы не покрывали потерь и в итоге так и не были выплачены. Вторая попытка относится к 1995 году и упомянутому выше закону. Третий раз вернуться к вопросу предлагал возглавлявший тогда Минфин Алексей Кудрин в 2009 году. Изданное тогда постановление правительства игнорировало закон 1995 года и фактически не учитывало инфляцию, «съевшую» вклады.

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