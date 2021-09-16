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Бизнес

«Польша не будет зависима от газа из России»: Варшава перейдет на норвежское топливо

Польша заявила о готовности отказаться от российского газа

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Регазификационный терминал (СПГ), расположенный в польском городе Свиноуйсьце

Регазификационный терминал (СПГ), расположенный в польском городе Свиноуйсьце

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
В 2022 году Польша планирует завершить проект по отказу от российского газа — предполагается, что в это время будет достроен новый трубопровод Baltic Pipe, который позволит Варшаве заменить топливо из РФ на норвежское сырье. Это значит, что польская сторона не станет продлевать контракт с «Газпромом», истекающий в следующем году.

31 декабря 2022 года у Польши истекает контракт с «Газпромом» на поставку российского газа, и продлевать его польская сторона не намерена. Об этом местным СМИ сообщил уполномоченный правительства страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, подчеркнувший, что Польша «точно не попадет в зависимость от российских поставок».

Возможность полностью отказаться от закупок российского сырья у Варшавы появилась благодаря новому газопроводу Baltic Pipe. Труба проложена по дну Балтийского моря и проходит между Данией и Польшей.

Балтийский трубопровод рассматривается польскими властями как основная альтернатива газу из РФ — теперь страна заменит его импортом из Норвегии.

Проект стартовал еще в 2001 году, несколько раз его замораживали, а затем реанимировали. Главное предназначение Baltic Pipe — отказ Варшавы от газа России, неофициально проект даже называют «независимость от российского газа». Планируется, что поставки покроют весь объем потребностей Польши в топливе. Как известно, Baltic Pipe сможет ежегодно транспортировать Варшаве 10 млрд кубометров (примерно столько же, сколько поляки покупают у России; оставшуюся часть составляет внутренняя добыча) природного газа и еще 3 млрд — из Польши в Данию. Инвесторами и операторами выступают компании Energinet (Дания) и Gaz-System (Польша).

Закупки по Baltic Pipe, впрочем, будут стоить Варшаве дороже российского газа. Конкретные суммы не называются, но Наимский признал, что счета за электроэнергию вырастут. Это связано с тем, что, по словам чиновника, цены на выбросы углекислого газа становятся выше. Он также напомнил, что Польша находится в процессе диверсификации источников энергии, и газификация позволяет ограничивать зависимость страны от угля.

По оценкам Варшавы, к 2030-м или в ближайшие годы после этого объемы использования Польшей газа возрастут примерно на 50%. В случае нехватки сырья в стране уверены, что смогут закупать его на западноевропейском рынке (Gaz-System ведет строительство межсетевых соединений в соседние страны), но только не у РФ.

Ожидается, что трубу введут в эксплуатацию в октябре 2022-го, и поставки покроют весь объем потребностей Польши в топливе. В этом вопросе, так или иначе, есть трудности, поскольку Baltic Pipe пересекает маршрут «Северного потока — 2», и операторам необходимо согласовать его прокладку и другие детали с «Газпромом». В то же время Наимский утверждает, что сомнений в завершении Baltic Pipe в намеченный срок нет: последние задержки, связанные с проблемами окружающей среды, были устранены датской стороной.

У России Польша закупает газ еще с 1996-го, когда был подписан контракт между «Газпромом» и польской компанией PGNiG. Голубое топливо российская сторона поставляет Варшаве по трубопроводу Ямал.

Польша, напомним, находится в числе наиболее активных борцов против «Северного потока — 2». В этом контексте страна полностью солидарна с позицией Украины и считает, что новый российский газопровод является большой угрозой для всего европейского рынка газа — Польша и Украина, согласно совместному заявлению государств, якобы пострадают от СП-2 больше других. 10 сентября «Газпром» официально объявил о том, что «Северный поток — 2» достроен, и тогда бывший премьер-министр Польши и лидер польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск публично обвинил в произошедшем Германию, назвав это «непростительной ошибкой, вытекающей из эгоистичной политики интересов ФРГ».

Однако, в отличие от Киева, который заявляет о намерении продолжать бороться с запуском СП-2 уже после того, как трубопровод построен, Варшава придерживается более лояльной политики. Госсекретарь канцелярии польского президента Анджей Дера, в частности, говорил, что «нас предали, но мы не будем развязывать войну из-за СП-2».

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