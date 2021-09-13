Газ в Европе будет дорогим всю зиму

Сегодняшний исторический рекорд на фьючерсном рынке газа в Европе ($760 за 1 тыс. кубометров) стал реакцией трейдеров на заявление немецкого регулятора о том, что рассмотрение документов на сертификацию «Северного потока — 2» займет до четырех месяцев, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Запуск трубопровода должен стабилизировать цены и уменьшить дефицит газа на рынке ЕС, но до конца отопительного сезона — с СП-2 или без него — цены все равно будут высокими.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF впервые в истории превысила $760 за тысячу кубометров на двух новостях. Сначала Федеральное сетевое агентство Германии — национальный регулятор в сфере энергетики — заявило, что сертификация компании-оператора «Северного потока — 2» может занять до четырех месяцев. Как поясняют аналитики, газопровод в случае начала работы снизит или как минимум остановит рост цен, даже несмотря на небольшие объемы газа, которые по нему можно успеть прокачать до Нового года. Вместе с тем любой негатив вокруг проекта делает европейские рынки более турбулентными и подстегивает цены.

«Тут очень важен контекст новостей про «Северный поток — 2». Сегодняшние рекорды один за другим — прямой результат сообщения о том, что немцы будут рассматривать сертификацию четыре месяца. Оговорка, что решение может быть принято раньше, наоборот, привела бы к снижению цен», — считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Затем стало известно, что Украина выставила на бронирование на октябрь на треть меньше обычного объема дополнительных мощностей для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему в Европу, что следует из данных венгерской торговой платформы RBP: 9,8 млн кубометров в сутки вместо 15 млн кубометров, которые с февраля по август полностью выкупались «Газпромом».

Этот фактор также усиливает опасения по поводу дефицита газа на спотовом рынке, хотя «Газпром» отмечает, что исполняет все свои контактные обязательства. Но этого недостаточно: уровень запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в Европе едва перевалил за 70%, что на 15,7 п.п. ниже среднего уровня за последние пять лет.

Для заполнения газовых хранилищ перед зимой (до сезона отбора газа остается чуть больше месяца) нужны дополнительные мощности.

Фактор «Газпрома»

«Влияет на цену и фактор «Газпрома», который не забронировал дополнительные мощности прокачки через Украину в сентябре в расчете на то, что [осенью] заработает «Северный поток — 2». Но, пока он не вводится в эксплуатацию, дефицит газа усугубляется», — отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При фиксированных поставках газа в Европу «Газпром» выигрывает от роста цен и таким образом компания компенсирует хотя бы часть убытков, поскольку она не планировала достраивать трубопровод своими силами и понесла большие расходы, объясняет исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель.

Как отметила генеральный директор ООО «НААНС-МЕДИА», доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафронова, традиционно основной объем поставок в Европу обеспечивает проект «Ямал-СПГ». Однако российский сжиженный газ перекупается азиатскими странами, где цены весь 2021 год еще выше.

«Прошлой зимой фьючерсы в Азии пробивали отметки в $1 тыс. за тыс. кубометров газа и по-прежнему держатся выше европейских, а значит, СПГ с Ямала в терминалах на Западе увидят, только когда ухудшатся условия на Северном морском пути», — добавил Юшков.

«Чем больше ледовая нагрузка, особенно к весне 2022 года (Восточная часть Арктики более холодная. — «Газета.Ru»), тем больше нашего СПГ будет приходить на Запад. Но там не такие объемы, чтобы обеспечить европейский газовый рынок. «Новатэк» в год производит около 19,6 млн т, чуть больше 20 млрд кубометров, то есть если вернется только СПГ с Ямала, то это тоже не очень поможет европейцам», — рассказал Игорь Юшков.

Разворот в сторону Азии

Аналитики S&P Global Platts прогнозируют высокие цены на спотовых азиатских и европейских рынках как минимум до конца отопительного сезона из-за низких запасов газа в Европе, повышения спроса в Азии и Южной Америке, а также из-за низких прогнозов по росту СПГ-поставок где-либо за пределами США.

Остановить рост цен может скорый запуск нового трубопровода в сочетании с умеренно холодной зимой. Но даже в этом случае цены будут держаться в коридоре $500-600 за тыс. кубометров газа до конца отопительного сезона, считает Юшков. Аналитики S&P Global Platts указывают, что корейско-японский маркер фьючерсов на январь сейчас торгуется чуть выше $500 за тыс. кубометров газа.

Если в Азии сократят спрос (хранилища в Японии, Тайване, Южной Корее наполнены выше трехлетних средних значений) и текущие закупки, то цена на газ может снизиться на азиатских рынках, высвободив часть поставок для ЕС. Но предсказывать динамику в АТР эксперты не берутся: Китай очень быстро наращивает текущее потребление газа из-за роста экономики и перехода с угольного топлива на газ, и вполне может абсорбировать все освобождающиеся у соседей по региону излишки, которые могли бы идти в Европу, отметил Юшков.