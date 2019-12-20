Защитить «Турецкий поток»: Эрдоган пригрозил США санкциями

Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода «Турецкий поток», предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он подчеркнул, что Турция готова также и к тому, что США окончательно вычеркнут Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, передает РИА «Новости».

«Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не племенное государство. Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 — эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с «Турецким потоком». Это насилие над нашим народом», — указал турецкий лидер.

«Турецкий поток» может подпасть под санкции комитета по международным делам сената США против компаний и физических лиц, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Обоснованием для ограничений послужили «вопросы энергетической безопасности Европы».

Сенатор-республиканец и один из инициаторов санкций против трубопровода Тед Круз рассказывал, что законопроект был принят комитетом двухпартийным большинством — 20 голосами против двух. Документ предполагает санкции против судов, которые прокладывают трубы на глубине 30 метров и ниже.

Экспортный газопровод «Турецкий поток» из России через Черное море будет запущен 8 января, торжественную церемонию возглавят турецкий лидер и президент России Владимир Путин — об этом сообщал Эрдоган.

Объявление было сделано после церемонии запуска Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому газ будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.

Что касается отношений с США, то Эрдоган заявлял, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для Соединенных Штатов, если Вашингтон все же введет санкции против турецкой стороны.

«Решение о закрытии для США базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик», — сказал он в эфире телеканала A Haber.

На второй базе — Куреджик — развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. Базу Инджирлик американские военные использовали в ходе военных операций на Ближнем Востоке.

Заявление Эрдогана последовало за принятием сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Турецкий МИД назвал это решение политическим спектаклем. Сам Эрдоган отметил, что Анкара таким же образом может осудить массовую гибель индейцев в Америке.

После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик в Пентагоне сообщили, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.

Соединенные Штаты рассматривают статус своих сил в Турции как символ многолетней приверженности Вашингтона сотрудничеству с союзником по НАТО и его защите, указали в военном ведомстве.

По словам американских военных, Турция «вносит свой вклад в миссии НАТО в Афганистане, Косово, Ираке». Помимо этого, Анкара важна для целей Стратегии национальной обороны США.

«Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении [российских зенитных ракетных комплексов] С-400 и других сфер разногласий», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стоит также добавить, что комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, причиной этого названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Об этом рассказал американский сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter

«Действия Турции в последний год действительно вышли за рамки дозволенного. Этот законопроект ясно даст им понять, что такие действия в Сирии неприемлемы, а покупка системы С-400 недопустима», — пояснил политик.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ожидается, что С-400 начнут нести боевое дежурство в Турции в апреле 2020 года.