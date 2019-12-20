Защитить «Турецкий поток»: Эрдоган пригрозил США санкциями

Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозит США контрсанкциями, если Вашингтон введет рестрикции против газопровода «Турецкий поток». Он назвал американскую политику в отношении Турции насилием над турецким народом. Экспортный газопровод «Турецкий поток» из России через Черное море будет запущен 8 января.

Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода «Турецкий поток», предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция готова также и к тому, что США окончательно вычеркнут Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, передает РИА «Новости».

«Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не племенное государство. Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 — эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с «Турецким потоком». Это насилие над нашим народом», — указал турецкий лидер.

«Турецкий поток» может подпасть под санкции комитета по международным делам сената США против компаний и физических лиц, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Обоснованием для ограничений послужили «вопросы энергетической безопасности Европы».

Сенатор-республиканец и один из инициаторов санкций против трубопровода Тед Круз рассказывал, что законопроект был принят комитетом двухпартийным большинством — 20 голосами против двух. Документ предполагает санкции против судов, которые прокладывают трубы на глубине 30 метров и ниже.

Экспортный газопровод «Турецкий поток» из России через Черное море будет запущен 8 января, торжественную церемонию возглавят турецкий лидер и президент России Владимир Путин — об этом сообщал Эрдоган.

Объявление было сделано после церемонии запуска Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому газ будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.

Что касается отношений с США, то Эрдоган заявлял, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для Соединенных Штатов, если Вашингтон все же введет санкции против турецкой стороны.

«Решение о закрытии для США базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик», — сказал он в эфире телеканала A Haber.

На второй базе — Куреджик — развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. Базу Инджирлик американские военные использовали в ходе военных операций на Ближнем Востоке.

Заявление Эрдогана последовало за принятием сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Турецкий МИД назвал это решение политическим спектаклем. Сам Эрдоган отметил, что Анкара таким же образом может осудить массовую гибель индейцев в Америке.

После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик в Пентагоне сообщили, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.

Соединенные Штаты рассматривают статус своих сил в Турции как символ многолетней приверженности Вашингтона сотрудничеству с союзником по НАТО и его защите, указали в военном ведомстве.

По словам американских военных, Турция «вносит свой вклад в миссии НАТО в Афганистане, Косово, Ираке». Помимо этого, Анкара важна для целей Стратегии национальной обороны США.

«Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении [российских зенитных ракетных комплексов] С-400 и других сфер разногласий», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стоит также добавить, что комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, причиной этого названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Об этом рассказал американский сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter

«Действия Турции в последний год действительно вышли за рамки дозволенного. Этот законопроект ясно даст им понять, что такие действия в Сирии неприемлемы, а покупка системы С-400 недопустима», — пояснил политик.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ожидается, что С-400 начнут нести боевое дежурство в Турции в апреле 2020 года.