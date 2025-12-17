Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб мэр Реутова

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после ДТП, в котором погиб мэр подмосковного Реутова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального МВД.

7 декабря Филипп Науменко попал в ДТП в Навашинском районе Нижегородской области. По предварительной информации, служебный автомобиль, в котором он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», после чего машина перевернулась. За рулем находился 28-летний водитель.

Науменко госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в состоянии комы. У него диагностировали переломы грудной клетки и височной кости. 13 декабря чиновника не стало. Губернатор Московской области Воробьев назвал его отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем, а также прекрасным человеком, преданным делу.

Он возглавлял городской округ с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост замглавы по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря 2025 года ему исполнилось бы 40 лет.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.