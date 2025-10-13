Бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве

Машина, принадлежащая бывшему главе управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву, попала в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

«В результате аварии с участием автомобиля Mercedes, который принадлежит Костылеву, пострадало несколько человек, среди которых был пятилетний ребенок. В комментарии к инциденту Костылев опроверг информацию о том, что он находился за рулем автомобиля, и заявил, что сам не был участником ДТП», — сообщает газета.

По данным Telegram-канала Shot, столкнулись КамАЗ, легковушка Infiniti и внедорожник Mercedes-Benz ML 63 AMG экс-чиновника.

В апреле 2023-го Костылева арестовали за получение взяток в виде туристических путевок от руководства Azur Air, но в июне того же года выпустили на свободу, сообщает канал.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее крупное ДТП с участием грузовиков произошло на трассе М-1 «Беларусь».