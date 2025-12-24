В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL

В Грозном открыли монумент, посвященный погибшим в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщает ТАСС.

Памятник расположен в сквере имени Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана.

«Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса »Баку - Грозный»», — сказал руководитель администрации главы Чечни Галас Таймасханов на церемонии открытия.

До этого российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL и будут «без всяких осложнений» дальше развивать контакты.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил Алиеву о своих извинениях после трагедии с самолетом.