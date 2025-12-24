Суд в Петербурге рассмотрит дело бывшей жены боксера Бивола

В Санкт-Петербурге начнется судебный процесс над бывшей супругой чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатериной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ленинский районный суд назначил на 29 января 2026 года административное заседание по делу о возможном возбуждении ненависти или вражды.

«Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно «кыргызов» и «казахов», — сказано в заявлении суда.

В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик, снятый за рулем автомобиля, где она оскорбляет, в том числе нецензурно, киргизов и казахов. После этого на нее возбудили уголовные дела в Киргизии и Казахстане. Замглавы МВД Казахстана заявил 13 ноября 2025 года, что республика будет добиваться ее экстрадиции.

В ночь на 23 февраля 2025 года Дмитрий Бивол одержал победу над Артутом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Ранее боксер Бивол выиграл суд у бывшей жены.