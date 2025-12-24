На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командиров ВСУ осудили за вывоз курян на Украину

Генерал-майору ВСУ заочно дали 28 лет за взятых в заложники мирных россиян
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Двух украинских командиров заочно осудили в России за вывоз жителей Курской области на территорию Украины. Об этом сообщили в главной военной прокуратуре.

Был осужден «военный комендант» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Эдуард Москалев во время вторжения Киева, а также официальный представитель этой структуры Алексей Дмитрашковский. Военных обвинили в пленении 68 жителей российского региона.

«Москалеву назначено заочно наказание в виде лишения свободы на 28 лет, Дмитрашковскому – 26 лет. Первые пять лет будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее сообщалось, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждены десятки памятников и храмов.

