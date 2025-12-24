На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пираньи растерзали двухлетнюю девочку в Бразилии

Daily Mail: в Бразилии пираньи растерзали двухлетнюю девочку в Бразилии
Shutterstock/FOTODOM

В бразильском штате Амазонас пираньи растерзали двухлетнюю девочку, пишет Daily Mail.

По данным местных СМИ, Клара Витория находилась возле дома своей семьи, расположенного у реки. Сообщается, что ребенок упал в воду через отверстие в плавучей конструкции, где проживала семья. В этом месте не было ограждений, поскольку участок был предназначен под будущую ванную комнату.

Родители заметили исчезновение девочки не сразу. Осознав, что ребенок пропал, они бросились в реку на поиски и обнаружили ее примерно через пять минут. Дошкольницу вытащили из воды, однако признаков жизни она уже не подавала.

Согласно предварительным данным, большинство травм у девочки были сосредоточены в области шеи и, по заключению медиков, были нанесены пираньями.

Тело ребенка было направлено в Юридический медицинский институт для проведения судебно-медицинской экспертизы. Полиция зарегистрировала происшествие и начала расследование обстоятельств трагедии.

Ранее пираньи откусили палец семимесячному ребенку, купавшемуся в реке.

