Захарова заявила, что узнала из СМИ о телеграмме от Путина

Захарова: из новостей узнала, что и телеграмму мне президент направил
Алексей Никольский/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что узнала о поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина из СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

«Все удивительно. Такое совпадение, что пригласили в Кремль на награждение, и день рождения, юбилей. Из новостей узнала, что и телеграмму мне президент направил», — сказала она.

Дипломат посвятила награждение в Кремле своим родителям. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль присоединился к поздравлениям президента. Он назвал работу представителя МИД РФ блестящей.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать свой юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Ведущий шоу Андрей Малахов и гости программы поздравили дипломата с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Захарова поделилась, что во время программы пели в том числе и ее песни. Выпуск с участием официального представителя МИД России выйдет в эфир в январе 2026 года.

Ранее Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей.

