Т-Инвестиции провели первое в России соревнование трейдеров в прямом эфире

Т-Инвестиции провели первое в России командное соревнование трейдеров в прямом эфире — «Лайв-торги». Об этом сообщает представитель компании.

Мероприятие прошло 19 декабря одновременно с заседанием Банка России по ключевой ставке и прямой линией президента РФ.

В соревновании участвовали девять профессионалов, объединенных в три команды. Каждый трейдер торговал собственным депозитом в 1 млн рублей на реальных рынках через терминал Т-Инвестиций. Соревнование длилось 120 минут и транслировалось в прямом эфире. Участники торговали ликвидными инструментами, используя при этом скальперский стакан, графики для технического анализа, анализ объемов, трейлинг-стопы, айсберг-заявки и другие торговые технологии терминала Т-Инвестиций, позволившие трейдерам моментально принимать решения.

«С 2022 года Т-Инвестиции провели более 100 турниров с участием 270 тыс. инвесторов и трейдеров. В этот раз мы впервые организовали «финансовое реалити» — соревнование сильнейших трейдеров на реальные деньги в прямом эфире», — рассказал руководитель по развитию сегмента трейдеров Т-Инвестиций Евгений Грушецкий.

По его словам, на турнире был показан трейдинг «без монтажа и сценария», с честной конкуренцией и настоящими рыночными эмоциями. При этом Грушецкий подчеркнул, что проект стал и образовательным: зрители смогли увидеть, какие стратегии и инструменты используют профессионалы в реальных рыночных условиях.

«Участники «Лайв-торгов» показали, что доходность на фондовом рынке есть всегда, независимо от ситуации и экономического цикла», — подчеркнул он.

Отмечается, что все команды завершили сессию с прибылью. Победу одержала команда «Ракетостроители» с доходностью +4,67% за два часа (около +1200% годовых), выиграв 1,5 млн рублей. Второе место заняли «Ангелы Мамбы» (+550% годовых), третье — «Линейка» (+390% годовых).

Лучший индивидуальный результат показал Владислав Деркач (vadya93) — +9,4% за два часа (+2370% годовых). Он заработал на шорте акций «Новатэка». Самую уверенную торговлю продемонстрировал Яков Николотов-Бородин (Cocklomax) — +4,98% без единой убыточной сделки.

Участники преимущественно использовали высоколиквидные инструменты: фьючерсы на индекс Мосбиржи, валюту и акции «голубых фишек». Популярными тактиками у профессиональных трейдеров стали «торговля на новостях» и использование маржинального плеча до 10x, однако ведущие шоу предостерегли новичков от использования плеч при отсутствии четкой стратегии.