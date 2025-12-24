На Украине заявили о повреждении важного энергообъекта

На Украине cообщили о повреждении важного энергообъекта в Черниговской области

Важный энергообъект получил повреждение в Черниговской области на севере Украины, без электроэнергии остались десятки тысяч абонентов. Об этом говорится в Telegram-канале компании «Черниговоблэнерго».

«Поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов», — отмечается в публикации.

Вечером 23 декабря украинское издание «Страна.ua» заявило, что часть Чернигова осталась без света после вечернего удара беспилотного летательного аппарата по объекту критической инфраструктуры.

Утром 23 декабря глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. По его словам, ряд населенных пунктов оставались без света.

Вечером 23 декабря украинское издание «Апостроф» сообщила, что в Чернигове получил повреждения объект критической инфраструктуры. На фоне произошедшего режим воздушной тревоги объявили сразу в нескольких регионах страны — в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по инфраструктуре Украины.