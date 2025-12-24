На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о создании плацдарма для продвижения в Запорожской области

Марочко: освободив Заречное, ВС России создали плацдарм для продвижения
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, освободив Заречное Запорожской области, форсировали реку Гайчур и подготовили плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Населенный пункт Заречное находится между Андреевкой и Добропольем Запорожской области и самое важное, что он находится на западном берегу реки Гайчур. Следовательно, наши войска форсировали водную преграду и уже, в целом, подготовили очередной плацдарм для продвижения в западном направлении», — сообщил он.

24 декабря в министерстве обороны России заявили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Заречное.

18 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что бойцы «Востока» за год взяли под контроль около двух тысяч квадратных километров и 89 населенных пунктов на Запорожском направлении. По его словам, начиная с 3 октября прошлого года, когда был освобожден Угледар, даная группировка войск ведет наступление «практически без пауз» с высокой степенью интенсивности.

Ранее российские войска ударили по предприятиям, используемым в интересах ВСУ.

