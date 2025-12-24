Стали известны личности погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС

В МВД рассказали о погибших при взрыве в Москве сотрудниках ДПС

При взрыве в Москве погибли сотрудники полиции Илья Климанов и Максим Горбунов. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекция Москвы.

«Лейтенанту полиции Илье Климанову, было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь», — сообщает канал.

Руководство и личный состав Главного управления МВД России по г. Москве выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по городу Москве. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

