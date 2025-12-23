На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция объявила в розыск курьеров, которые возят детей в термосумках

В Подмосковье полиция ищет курьеров, перевозивших детей в термосумках на скутерах
true
true
true

Подмосковные полицейские в Люберцах проводят проверку после публикации в Сети видео с курьерами, перевозившими в термосумках детей.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов», — сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Полиция устанавливает личности правонарушителей.

О странном способе перевозки малышей стало известно 23 декабря. Курьеры доехали на своих скутерах до люберецкого торгового центра «Выходной» и вытащили из термосумок не продукты, а детей.

До этого на Камчатке грузовик сбил 85-летнюю женщину на переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина сначала ждет, когда автомобили проедут, затем начинает переходит дорогу. В этот момент в пенсионерку врезается грузовик, от удара она отлетает на проезжую часть. По данным канала, в результате произошедшего пешеход получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

Ранее челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП.

