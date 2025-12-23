Полиция объявила в розыск курьеров, которые возят детей в термосумках

В Подмосковье полиция ищет курьеров, перевозивших детей в термосумках на скутерах

Подмосковные полицейские в Люберцах проводят проверку после публикации в Сети видео с курьерами, перевозившими в термосумках детей.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов», — сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Полиция устанавливает личности правонарушителей.

О странном способе перевозки малышей стало известно 23 декабря. Курьеры доехали на своих скутерах до люберецкого торгового центра «Выходной» и вытащили из термосумок не продукты, а детей.

