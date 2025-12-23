Мигранты-курьеры прятали маленьких детей в сумках доставки в Подмосковье

В Подмосковье мигранты-курьеры спрятали детей в сумках доставки и увезли

В Московской области курьеры перевозили детей в сумках для еды. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Странный способ перевозки малышей выбрали сразу двое доставщиков в Московской области. Они доехали на своих скутерах до люберецкого торгового центра «Выходной» и вытащили из термосумок не продукты, а детей», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два курьера останавливают мопеды и из сумок достают детей, при этом рядом стоят люди, которые не реагируют на произошедшее.

