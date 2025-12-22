Эксперт призвал не ждать предновогоднего ралли на рынке новых авто

Целиков: в конце года не будет всплеска продаж новых авто

Продажи новых легковых автомобилей на третьей неделе декабря (51-й по счету) оказались лишь 3% больше (28 313 шт), чем неделей ранее (27 434 шт), оказались эксперт аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По мнению аналитика, это значит, что традиционного всплеска продаж новых автомобилей, свойственного концу году, не будет. Притом недельные данные оказались даже ниже (-1,2%), чем год назад.

Дальнейшее падение продаж может спровоцировать и вероятный рост цен. В 2026 году новые автомобили вновь подорожают - такой прогноз дал руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

К слову, в январе-ноябре 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей все еще отстают от показателей одиннадцати месяцев 2024 года (-19%) и составляют 1 225 103 автомобиля.

Ранее стало известно, что белорусские дилеры Geely начали продавать электрокар EX2 за 1,2 млн рублей.