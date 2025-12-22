На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии стартовали продажи нового Geely за 1,2 млн рублей

Белорусские дилеры Geely начали продавать электрокар EX2 за 1,2 млн рублей
Дилеры Белоруссии открыли прием предварительных заказов на компактный электрохетчбэк Geely EX2. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из локальных дилеров китайской марки. В базовом варианте новинка будет стоить 44,9 тыс. белорусских рублей, что в пересчете составляет около 1,2 млн российских рублей.

Единственный электромотор кроссовера выдает 116 л.с. максимальной мощности, а емкость литий-железо-фосфатной батареи составляет 39,4 кВт⋅ч. Максимальная скорость составляет 130 км/ч, а дальность пробега при полном заряде тягового аккумулятора — 395 км.

По габаритам (4135×1805×1580 мм) Geely EX2 относится к компактным хетчбэкам. В стартовый набор оборудования включены водительские ассистенты, медиасистема, климат-контроль и другое оснащение, включая обогрев сидений.

До этого стало известно, что Volga K50 оказалась перелицованным кроссовером Geely Monjaro. Модель возрожденного бренда «Волга» получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Заявителем на одобрение значится ООО «Объединенный инженерный центр», а производителем автомобиля — ООО «Нижегородские легковые автомобили. В ряде СМИ указывается на сходство Volga K50 с кроссовером Geely Monjaro.

Ранее в России сертифицировали вторую модель возрожденного бренда Volga.

Ранее стало известно, как стартап по выпуску электрических УАЗиков переобулся в сборку китайских машин.

