Видео: в Приморье четырехлетний ребенок не выжил в жестком ДТП с фурами

Mash: машина с матерью и ребенком попала под три фуры в Приморье
В Приморской крае автомобиль с женщиной и ребенком попал под три большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ДТП произошло в Михайловском районе. Женщина на Toyota Spasio ехала со стороны Хабаровска, выскочила на встречку и столкнулась с двумя грузовиками. От удара легковушку отбросило на еще один тягач, затем — в леерное ограждение. Сама водительница получила незначительные травмы», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт, в котором ехал ребенок, получил сильные повреждения: у машины полностью разбит кузов, отсутствует подкапотная часть и стекла, а детали разбросаны по дороге. На записи также заметно, что на проезжей части стоят разбитые фуры: у них видны серьезные повреждения кузова, колес и водительских кабин.

По данным канала, в результате ДТП четырехлетний ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте аварии работали медики и сотрудники полиции.

Ранее автомобиль протаранил иномарку с челябинцем, и это попало на видео.

