Россиянам объяснили важность использования ремней безопасности

Россиянам важно не забывать пристегиваться ремнем безопасности, так как пренебрежение этим правилом грозит серьезными последствиями в случае ДТП. Об этом в беседе с 360.ru напомнила инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина.

«Если водитель или пассажир пристегнуты, то когда подушка выстрелит из руля, она выполнит свою функцию. Если вы не пристегнуты, то полетите навстречу подушке. Соответственно, травм не избежать», — подчеркнула специалист.

Она предупредила, что аварии не исключают риск того, что автомобиль может перевернуться – в этом случае ремень безопасности позволит пассажиру остаться закрепленным, его не будет «швырять» по салону. В противном случае вероятность тяжелых травм слишком высока, заключила Каренина.

До этого автоэксперт Константин Лигачев также подчеркнул, что во время аварии на пассажиров резко возрастает нагрузка. Так, если при ударе водителя об руль его спасет подушка безопасности, то на пассажирах на заднем сидении не удариться о передние и не получить серьезные травмы может помочь только ремень, отметил специалист.

