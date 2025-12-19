Россиянам напомнили о главном правиле безопасных поездок в автомобиле

Пассажирам при поездке в автомобиле следует всегда помнить о важности использования ремней безопасности, не пренебрегая этим правилом даже на заднем сидении. В случае ДТП это может стать единственным фактором, который спасет жизнь, подчеркнул в беседе с 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

Во время аварии на пассажиров резко возрастает нагрузка. Так, если при ударе водителя об руль его спасет подушка безопасности, то на пассажирах на заднем сидении не удариться о передние и не получить серьезные травмы может помочь только ремень, отметил специалист.

«Это все рабочие варианты и в большинстве случаев спасают. Некоторым неудобно, что ремень натирает. Ехать лучше с дискомфортом, но живым и здоровым», — предупредил Лигачев.

В пример он привел ситуацию из своей жизни, когда вез детей на заднем сидении и резко затормозил из-за выехавшего на его полосу водителя. В итоге маленькие пассажиры спаслись лишь благодаря ремням безопасности – по словам автоэксперта, они буквально «повисли» на них, что защитило их от удара.

