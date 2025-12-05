В Госдуме предложили новый повод для лишения россиян водительских прав

В России нужно ввести штрафы до полумиллиона рублей для граждан, которые незаконно используют на своих автомобилях знак «Инвалид», а также предусмотреть для них санкцию в виде лишения водительских прав. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внес депутат Ярослав Нилов, передает 360.ru.

Парламентарий подчеркнул, что из-за бесконтрольного использования знака возникают ситуации, когда настоящие инвалиды или перевозящие их родственники вынуждены часами колесить вокруг тех или иных учреждений в поисках парковочных мест. При этом места около здания зачастую оказываются заняты самозванцами.

Введенные сегодня санкции за это нарушение Нилов посчитал неэффективными. Он призвал ужесточить ответственность, предусмотрев для граждан штрафы в 7,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 20 тыс. рублей, и для юрлиц – 500 тыс. рублей. За повторное нарушение следует лишать водительских прав на срок до трех месяцев, подчеркнул парламентарий.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что экзамен на водительские права лучше всего сдавать летом. Он также порекомендовал не ограничиваться простыми уроками в автошколе и пройти какой-либо продвинутый курс – например, контраварийной подготовки. Специалист объяснил, что специфика вождения в зимний сезон «несколько иная», поэтому водителям важно почувствовать изменения на дороге.

