Психолог рассказала об опасности для некоторых водителей в Лефортовском тоннеле

У водителей, страдающих клаустрофобией, болезнь может проявиться во время поездки по протяженному Лефортовскому тоннелю. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.

«Лефортовский тоннель является самым длинным тоннелем Москвы, его протяженность составляет около двух километров. Поскольку клаустрофобия является страхом замкнутых пространств, болезнь может проявиться в этом месте, например, во время того, как водитель стоит в автомобильной пробке», — рассказала психолог.

Она также отметила, что фобия может проявляться, когда человек едет в метро или находится в любом другом транспорте в замкнутом пространстве.

