Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимним путешествиям

Перед продолжительным путешествием на автомобиле зимой важно не забывать о необходимости особой подготовки. Короткий световой день, осадки и лед могут сделать поездку опасной. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

«У всех разный порог утомляемости. Кому-то и две тысячи верст за день одолеть не проблема, а кто-то устает спустя пару часов. Но в любом случае зимой дорога требует больше сил и внимания. Торопиться не стоит», — объяснил специалист.

По его словам, неожиданные поломки, которые могут возникнуть даже при регулярном ТО, могут создать трудности во время поездки, особенно в отдаленных районах. Одну из главных ролей также играет комплектация автомобиля. Важно взять в путешествие буксировочный трос, лопату, щетку и скребок. Эксперт добавил, что дворники, которые были установлены больше года назад, следует заменить, поскольку зимой особенно важно, чтобы лобовое стекло оставалось чистым.

Маршрут важно составлять, учитывая светлое время суток. Следует запланировать остановки каждые 400-600 километров, а также брать во внимание погодные условия, чтобы снизить нагрузку на водителя.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что хранение неиспользуемого автомобиля в гараже зимой может быть опасным для транспортного средства и привести к серьезным последствиям. По его словам, в холодное время года машину следует оставлять на улице, но накрывать при этом чехлом.

