Россиянам рассказали, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой

Хранение неиспользуемого автомобиля в гараже зимой может быть опасным для транспортного средства и привести к серьезным последствиям. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Гаражное хранение при наших метеорологических качелях — это значит, что все пустоты автомобиля будут сборниками влаги», — объяснил специалист.

По его словам, в холодное время года машину следует оставлять на улице, но накрывать при этом чехлом.

Эксперт добавил, что аккумулятор неиспользуемого автомобиля будет терять свою квалификацию, поскольку у него не будет повторяемости циклов «заряд — разряд». Устройство можно занести в домой и раз в месяц ездить на подзарядке, разряжая на малых токах, допустил Попов.

Помимо этого, от длительного хранения на морозе резинотехнические изделия начнут утрачивать эластичность. Для того чтобы этого избежать, стоит обработать их силиконом.

Автоэксперт подчеркнул, что поддерживать состояние машины в холодное время года получится лишь с помощью езды на нем. Он посоветовал делать хотя бы один круг рядом с домом раз в две или три недели.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого предупредил, что самостоятельно передвигать или утилизировать брошенный во дворе чужой автомобиль нельзя. Он объяснил, что подобные действия могут грозить уголовной ответственностью, поскольку любая машина является имуществом, которое можно изымать только по решению суда.

