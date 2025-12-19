Единая база запчастей для китайских автомобилей появится в России

В России может появиться единая база деталей, которые подходят для ремонта китайских автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова. Инициатива может быть рассмотрена профильными ведомствами в ближайшие месяцы.

По его словам, получение «цифрового паспорта» деталей машины может быть привязано к процедуре одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а производители и официальные поставщики будут обязаны вести такой учет и регулярно обновлять единую базу автозапчастей.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Рейтинг также составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

