Стало известно, какой автомобиль лежит в основе кроссовера Volga K50

Автоэксперт Кадаков: Volga K50 оказалась перелицованным кроссовером Geely Monjaro
Geely

Модель возрожденного бренда «Волга» получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Заявителем на оформление ОТТС числится ООО «Объединенный инженерный центр», а производителем автомобиля – ООО «Нижегородские легковые автомобили»», — сообщил Кадаков.

По его словам, и по изображению, и по характеристикам понятно, что это Monjaro, даже крепление заднего номера – под «китайский» формат.

В мае 2024 год на выставке в Нижнем Новгороде были представлены три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40.

Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были.

Ранее стало известно, сколько автомобилей «Волга» будет выпускаться ежегодно в Нижнем Новгороде.

