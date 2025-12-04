На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали 15 недостатков автомобилей Sollers Atlant

Sollers

Автомобили Sollers Atlant, представляют собой локализованные коммерческие модели китайского происхождения, которые заняли нишу Ford Transit и «Газели». При этом у машины есть несколько слабых мест. О них «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин.

«Одна из ключевых проблем Sollers Atlant — очень слабое лакокрасочное покрытие. Тонкий слой краски быстро повреждается, на кузове и раме рано появляются «рыжики», особенно в зонах порогов, низа дверей и крепежа. В нашей практики были случаи коррозии уже на относительно свежих машинах. Это естественно требует от владельца дополнительных вложений в антикор сразу после покупки», — сказал Кузин.

Дизельные двигатели у Sollers Atlant проявляют себя нестабильно. Так, встречаются жалобы на задиры в цилиндрах, падение компрессии и ранний выход мотора из строя, а также на вибрации и шумную работу. С механической коробкой также бывают нарекания: водители отмечают тугое и нечеткое переключение передач, посторонние звуки и общее ощущение слабого ресурса трансмиссии под постоянной нагрузкой, отметил эксперт.

По словам эксперта, салон микроавтобуса Sollers Atlant можно назвать аскетичным: в нем минимум регулировок сидений и руля, слабая шумоизоляция, заметные зазоры по уплотнителям, из-за чего в кабине зимой прохладно и шумно.

Часто владельцы таких машин приезжают на сервис с жалобами на неэффективность отопителя и вентиляции. При длительной работе в городе стекла быстро запотевают, сложно поддерживать комфортный микроклимат в условиях нашей зимы, сказал Кузин.

К обязательным рекомендациям относится дополнительная антикоррозийная обработка рамы и кузова, проверка герметичности швов и уплотнителей, а также регулярный контроль состояния патрубков, хомутов и элементов подвески под нагрузкой. Те, кто сразу вкладывается в защиту кузова и не экономит на расходниках, получают более предсказуемые затраты на владение этим авто, предупредил специалист.

Ранее стало известно, что УАЗ решил не выпускать электромобили.

