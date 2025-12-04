Россиянам назвали 15 недостатков автомобилей Sollers Atlant

Автомобили Sollers Atlant, представляют собой локализованные коммерческие модели китайского происхождения, которые заняли нишу Ford Transit и «Газели». При этом у машины есть несколько слабых мест. О них «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин.

«Одна из ключевых проблем Sollers Atlant — очень слабое лакокрасочное покрытие. Тонкий слой краски быстро повреждается, на кузове и раме рано появляются «рыжики», особенно в зонах порогов, низа дверей и крепежа. В нашей практики были случаи коррозии уже на относительно свежих машинах. Это естественно требует от владельца дополнительных вложений в антикор сразу после покупки», — сказал Кузин.

Дизельные двигатели у Sollers Atlant проявляют себя нестабильно. Так, встречаются жалобы на задиры в цилиндрах, падение компрессии и ранний выход мотора из строя, а также на вибрации и шумную работу. С механической коробкой также бывают нарекания: водители отмечают тугое и нечеткое переключение передач, посторонние звуки и общее ощущение слабого ресурса трансмиссии под постоянной нагрузкой, отметил эксперт.

По словам эксперта, салон микроавтобуса Sollers Atlant можно назвать аскетичным: в нем минимум регулировок сидений и руля, слабая шумоизоляция, заметные зазоры по уплотнителям, из-за чего в кабине зимой прохладно и шумно.

Часто владельцы таких машин приезжают на сервис с жалобами на неэффективность отопителя и вентиляции. При длительной работе в городе стекла быстро запотевают, сложно поддерживать комфортный микроклимат в условиях нашей зимы, сказал Кузин.

К обязательным рекомендациям относится дополнительная антикоррозийная обработка рамы и кузова, проверка герметичности швов и уплотнителей, а также регулярный контроль состояния патрубков, хомутов и элементов подвески под нагрузкой. Те, кто сразу вкладывается в защиту кузова и не экономит на расходниках, получают более предсказуемые затраты на владение этим авто, предупредил специалист.

Ранее стало известно, что УАЗ решил не выпускать электромобили.