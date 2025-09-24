«Газель» получит новый двигатель российской сборки

В Нижнем Новгороде налажен выпуск новых дизельных двигателей для автомобиля «Газель», сообщает Quto.

«Сам турбодизель предоставил восточный партнёр: с 2023 года этим двигателем оснащаются коммерческие автомобили марки ГАЗ — «Соболи», «Газели» и «Валдаи». Однако прежде моторы имели шильдики Made in Cnina, а сейчас организовано полноценное производство», — отмечается в публикации.

Компания «Нижегородские грузовые автомобили» локализовала сборку мотора, доведя уровень автоматизации сборочных процессов до 85%. только сборку, но уже сейчас уровень автоматизации сборочных процессов равен 85%. До конца 2025 года планируется локализовать производство распредвала, а до 2027-го — блока и головки блока цилиндров, коленвала, топливной аппаратуры и электронных блоков. Также планируется локализация генератора, стартера, турбонаддува и системы нейтрализации отработавших газов.

