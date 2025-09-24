На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газель» получит новый двигатель российской сборки

В Нижнем Новгороде начался выпуск новых двигателей для «Газели»
true
true
true
close
СТТ

В Нижнем Новгороде налажен выпуск новых дизельных двигателей для автомобиля «Газель», сообщает Quto.

«Сам турбодизель предоставил восточный партнёр: с 2023 года этим двигателем оснащаются коммерческие автомобили марки ГАЗ — «Соболи», «Газели» и «Валдаи». Однако прежде моторы имели шильдики Made in Cnina, а сейчас организовано полноценное производство», — отмечается в публикации.

Компания «Нижегородские грузовые автомобили» локализовала сборку мотора, доведя уровень автоматизации сборочных процессов до 85%. только сборку, но уже сейчас уровень автоматизации сборочных процессов равен 85%. До конца 2025 года планируется локализовать производство распредвала, а до 2027-го — блока и головки блока цилиндров, коленвала, топливной аппаратуры и электронных блоков. Также планируется локализация генератора, стартера, турбонаддува и системы нейтрализации отработавших газов.

Ранее выяснилось, что ломается в китайских кроссоверах чаще всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами