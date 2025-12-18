В Москве женщина оказалась в травмпункте после столкновения с роботом-доставщиком

112: в Москве женщина попала в травмпункт после столкновения с роботом-доставщиком

В центре Москвы женщина споткнулась о робота и упала, сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошёл прямо на Старом Арбате. Прохожая прогуливалась по столице и хотела заснять на память роботов, но в итоге в кадр попал неприятный казус. К счастью, с пострадавшей всё в порядке. Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт», — сообщает канал.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят сделать роботов-курьеров полноценными участниками дорожного движения.