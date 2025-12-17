Видео: ДТП парализовало движение в Москве

В Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Филатовское шоссе», — говорится в публикации.

Водители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей, при этом их детали разбросаны по дороге. На место аварии прибыли правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также видно, что в результате столкновения образовалась пробка: машины движутся медленно, объезжая место ДТП.

До этого в Москве на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать.

