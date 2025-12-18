Автоэксперт раскрыл, о каких проблемах говорит вибрация в машине

Проблемы с колесами и элементами рулевого управления могут вызывать вибрацию в автомобиле при движении на высокой скорости. Об этом Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto.Ru Максим Ракитин.

По его словам, чаще всего это признак нарушения балансировки колес, например, из-за неправильной установки грузиков. Кроме того, такое явление возможно из-за неисправности элементов рулевого управления, добавил эксперт.

«Стоит проверить состояние рулевых тяг, наконечников рулевых тяг и других элементов рулевого управления. Эти детали также могут быть причиной вибраций. При их неисправности биения усиливаются и становятся заметнее при движении. В таких случаях необходимо провести диагностику и устранить проблему», — подчеркнул Ракитин.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что за теплый сезон многие водители теряют «зимние» навыки вождения и с наступлением холодов продолжают ездить так, будто на дороге по-прежнему сухой асфальт. Одна из наиболее частых ошибок, по его словам, — неправильная оценка соотношения скорости и дистанции до впереди движущегося автомобиля.

Ранее стало известно, какой автомобиль лежит в основе кроссовера Volga K50.