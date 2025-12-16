На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные ошибки водителей на зимней дороге

Автоэксперт Попов: за лето водители теряют навыки зимнего вождения
true
true
true
close
Shutterstock

За теплый сезон многие водители теряют «зимние» навыки вождения и с наступлением холодов продолжают ездить так, будто на дороге по-прежнему сухой асфальт. На это в интервью РИАМО указал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Одна из наиболее частых ошибок, по его словам, — неправильная оценка соотношения скорости и дистанции до впереди движущегося автомобиля.

«Во-вторых, сохраняется привычка совершать резкие маневры зимой. Независимо от того, шипованные колеса или нет, липучка или не липучка, они лишь чуть-чуть улучшают динамику поведения автомобиля. Поэтому зимой нужно быть, условно говоря, немножко «эстонцем» на дороге: делать все медленно, размеренно», — посоветовал специалист.

До этого Попов объяснил, что нужно делать при выезде на гололедицу.

Он подчеркнул, что на льду не поможет даже система АБС. Поэтому необходимо убирать ногу с педали газа, не теряя при этом соединения двигателя с колесами автомобиля. Сбавлять скорость следует до приемлемых значений.

Ранее автолюбителям рассказали, как избежать проблем с двигателем зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами