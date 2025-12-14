На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крыша упала на автомобиль с саратовцем

В Саратовской области водитель не выжил после падения крыши на его автомобиль
Telegram-канал «ЧП Саратов»

В Саратовской области часть крыши упала на автомобиль с человеком. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«Трагический инцидент произошел в Александрово-Гайском районе. <…> По предварительной информации, на улице Красного Бойца сильным ветром сорвало часть крыши с трехэтажного дома. Обломок упал на припаркованный автомобиль», — говорится в публикации.

По данным канала, в момент падения в машине находился мужчина 1981 года рождения, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Башкирии машина с людьми вылетела с дороги в реку. Авария произошла в Бакалинском районе недалеко от села Новый Тумутук. Перед мостом автомобиль съехал с дороги в реку Ик, в этот момент в машине находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, которые смогли самостоятельно выбраться. Прибывшие медики осмотрели пострадавших, жизни которых сейчас ничего не угрожает.

Ранее хабаровчанин выстрелил таксисту в голову.

