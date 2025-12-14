Крыша упала на автомобиль с саратовцем

В Саратовской области водитель не выжил после падения крыши на его автомобиль

В Саратовской области часть крыши упала на автомобиль с человеком. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

«Трагический инцидент произошел в Александрово-Гайском районе. <…> По предварительной информации, на улице Красного Бойца сильным ветром сорвало часть крыши с трехэтажного дома. Обломок упал на припаркованный автомобиль», — говорится в публикации.

По данным канала, в момент падения в машине находился мужчина 1981 года рождения, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

