Во Владивостоке школьники устроили массовую драку на проезжей части и попали на видео

Во Владивостоке на видео попало, как подростки избили друг друга на дороге
true
true
true

Во Владивостоке школьники устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Снеговой пади подростки устроили массовую драку — их ищет Прокуратура. В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 12 декабря 2025 года в районе Снеговой Пади во Владивостоке произошла драка с участием несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, личности участников конфликта», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на проезжую часть, после чего встает и убегает.

До этого в Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчины выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее хабаровчанин выстрелил таксисту в голову.

