В Белгороде женщина избила водительницу и попала на видео

В Белгороде на видео попало, как женщина побила водительницу на дороге

В Белгороде женщины подрались в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Конфликт на дороге в Белгороде закончился дракой между двумя женщинами. Случилось все на днях в центре города. Тетя на «РАВ 4», по словам очевидцев, вскипела из-за того, что ей не уступили левую полосу, поэтому вышла и стала ругаться», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как женщина рукой ударяет водительницу. По данным канала, нарушительница нанесла несколько ударов своей оппонентке, после чего пострадавшая белгородка написала заявление в правоохранительные органы.

До этого в Приморском крае мужчина проехал по городу на капоте автомобиля. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как мужчина лежит на белом автомобиле, которые медленно движется по проезжей части, при этом нарушитель снимает себя на телефон. В настоящее время владивостокца ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее водитель с пистолетом напал на тверичанку.