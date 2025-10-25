В Петербурге школьники побили пенсионерку в автобусе

В Петербурге школьник ударил пенсионерку ногой в грудь в автобусе

В Санкт-Петербурге школьники напали на пенсионерку в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пожилая пассажирка автобуса получила пинки ногами в грудь и бодрую порцию мата от стайки питерских зуммеров: рассказывает, что все началось с замечания о поведении и перетекло в натуральное насилие», — говорится в сообщении.

По словам 61-летней петербурженки, подростки зашли в салон общественного транспорта с громкой музыкой. Пассажирка сделала замечание школьникам, но нарушители начали оскорблять женщину, которая решила снять происходящее на камеру. После этого школьники ударили женщину ногой в грудь.

По информации канала, пострадавшая планирует обратиться в полицию.

