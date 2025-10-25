На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге школьники побили пенсионерку в автобусе

В Петербурге школьник ударил пенсионерку ногой в грудь в автобусе
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге школьники напали на пенсионерку в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пожилая пассажирка автобуса получила пинки ногами в грудь и бодрую порцию мата от стайки питерских зуммеров: рассказывает, что все началось с замечания о поведении и перетекло в натуральное насилие», — говорится в сообщении.

По словам 61-летней петербурженки, подростки зашли в салон общественного транспорта с громкой музыкой. Пассажирка сделала замечание школьникам, но нарушители начали оскорблять женщину, которая решила снять происходящее на камеру. После этого школьники ударили женщину ногой в грудь.

По информации канала, пострадавшая планирует обратиться в полицию.

До этого сообщалось, что в Ярославле водитель автобуса и пешеход подрались на проезжей части. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водитель ударяет пешехода после чего мужчина теряет сознание и падает на проезжую часть, ударяясь об асфальт головой.

Ранее москвич напал на контролера в трамвае, и это попало на видео.

