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В России зарегистрировали товарный знак Lada Yarus

Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus
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Алексей Даничев/РИА Новости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак Lada Yarus. Об этом сообщает РИА Новости, изучившее базу ведомства.

Товарный знак зарегистрирован 25 июня с действием до 2035 года, тогда как заявка была подана 17 февраля.

Отмечается, что заявитель в документах не указан. В базе указано, что под знаком Lada Yarus на территории РФ могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.

В феврале журнал «За рулем» сообщил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал два новых названия — Yarus и Yashma. На них поданы заявки в качестве обозначений моделей авто. Отмечается, что подобная практика патентования названий у автопроизводителей широко распространена — у некоторых в запасе более десятка имен моделей.

До этого «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака — Lada Tigris. Под брендом будут выпускаться автомобили, запчасти и аксессуары и осуществляться ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Ранее автокомпания Hyundai зарегистрировала три новых товарных знака в России.

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