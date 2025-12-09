В Госдуме предложили изменить условия ОСАГО для водителей-нарушителей

В России планируется изменить ОСАГО для водителей, виновных в авариях с отягчающими обстоятельствами, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект подготовлен главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть», - отметил Нилов.

Страховые компании будут обязаны предъявить виновным в таких ДТП регрессивные требования, а именно сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО.

До этого пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что республика Ингушетия заняла первое место по частоте страховых случаев, оформленных по ОСАГО.

«Частота страховых случаев в Республике Ингушетия выросла до 10,5%, что на 2,6 п.п. больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Приморский край (рост до 7,2%). Третье место делят Новосибирская область и Республика Дагестан с результатом 7%», — сообщает союз.

Данные приведены за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Кроме того, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а сам процесс ремонта затягивается.

Ранее в МВД РФ рассказали о мошеннической схеме для получения выплат по ОСАГО.