На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобилисты сняли на видео дефилирующего в поле тигра

В Хабаровском крае водители сняли на видео большого тигра, гуляющего вдоль дороги
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае водители сняли на видео большого тигра, который гулял в поле около трассы. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Очень фотогеничный полосатик устроил дефиле в Хабаровском крае. Зверь чинно прогуливался в районе имени Лазо — дал себя заснять и в профиль, и в анфас», — сообщает канал.

Это уже не первый случай, когда амурские тигры выходят к людям. Так 23 ноября в Приморье тигр вышел на проезжую часть дороги перед автомобилем. На кадрах, снятых водителем, видно, что крупный хищник идет по дороге зигзагами, а затем сворачивает к обочине. Водитель автомобиля при этом был вынужден остановиться.

До этого в Хабаровске тигр ходил возле проезжей части. Суровый хищник навестил село Некрасовка, там прогулялся по Фабричной и попал на камеры местных.

Ранее в Калифорнии огромный медведь поселился в подвале частного дома и жил там несколько месяцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами