Автомобилисты сняли на видео дефилирующего в поле тигра

В Хабаровском крае водители сняли на видео большого тигра, который гулял в поле около трассы. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Очень фотогеничный полосатик устроил дефиле в Хабаровском крае. Зверь чинно прогуливался в районе имени Лазо — дал себя заснять и в профиль, и в анфас», — сообщает канал.

Это уже не первый случай, когда амурские тигры выходят к людям. Так 23 ноября в Приморье тигр вышел на проезжую часть дороги перед автомобилем. На кадрах, снятых водителем, видно, что крупный хищник идет по дороге зигзагами, а затем сворачивает к обочине. Водитель автомобиля при этом был вынужден остановиться.

До этого в Хабаровске тигр ходил возле проезжей части. Суровый хищник навестил село Некрасовка, там прогулялся по Фабричной и попал на камеры местных.

Ранее в Калифорнии огромный медведь поселился в подвале частного дома и жил там несколько месяцев.