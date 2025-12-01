Россиян предупредили об активизации «бабушкиных схем» при продаже машин

Число случаев применения «бабушкиной схемы» при продаже автомобилей в России может вырасти на 50–70% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

Схема с обманом пенсионеров добралась и до автомобильного рынка. По данным Baza, в Москве по решению суда изъяли у нынешнего хозяина Volkswagen Tiguan, за который он заплатил 1,8 млн рублей. Машина числилась в залоге у пожилой женщины, ставшей жертвой мошенников, в итоге покупатель остался и без авто, и без уплаченных денег.

По словам Палюлина, точных данных по статистике мошенничеств при использовании «бабушкиных схем» при продаже авто нет: такую статистику пока не ведут. Но если суды продолжат удовлетворять иски по недвижимости, как это происходило в уходящем году, то мошенники будут активно переключаться на аферы с машинами, предположил юрист.

«Исходя из роста мошенничеств с недвижимостью, можно ожидать рост мошенничеств с автомобилями на 50–70%. Не стоит полагать, что иномарка в собственности у доверчивого пенсионера — это скорее исключение. Оформление транспортных средств на пенсионеров для снижения транспортного налога стало удобной ловушкой. Мошенникам проще найти жертв среди тех, кто редко проверяет документы и не подозревает о последствиях», — отметил Палюлин.

Он рекомендовал до выхода на сделку посмотреть на поведение продавца, часто оно говорит само за себя: если человек не помнит, когда последний раз ездил на авто или путает месяц техосмотра, год приобретения автомобиля — это тревожный знак.

Палюлин добавил, что при подготовке к сделке покупателю нужно проводить стандартную проверку через ГИБДД на предмет залогов, угонов и наличия ограничений. На сайте Нотариальной палаты можно проверить наличие залогов по имени и фамилии залогодателя (продавца), уточнил юрист. Кроме того, он призвал проанализировать историю самого продавца. Если это пенсионер, эксперт посоветовал запросить справку из психоневрологического диспансера. На сделку можно привезти с собой врача, который проведет медицинское освидетельствование на месте, рекомендовал Палюлин. Весь процесс переговоров записывайте на видео, особенно момент, когда продавец подтверждает, что сам хочет продать машину, действует не под давлением и при неблагоприятных для продавца обстоятельствах, заключил эксперт.

Ранее депутат предложил ввести ответственность риелторов из-за «бабушкиных схем» с жильем.