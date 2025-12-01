В Росаккредитации опровергли запрет на праворульные авто

Росаккредитация: ввоз в Россию машин с правым рулем не запрещен

Ввоз и эксплуатация праворульных автомобилей в России официально не запрещены, несмотря на инцидент с лишением аккредитации испытательной лаборатории во Владивостоке. Об этом сообщила Росаккредитация.

В ведомстве подчеркнули, что суд проверял исключительно правомерность решений контрольного органа в отношении конкретной лаборатории, а не общие правила обращения таких транспортных средств в стране.

«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — отмечается в сообщении.

29 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Владивостокский суд постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. В феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По данным источника, праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности. так как левая фара светит ярче правой. Кроме того, по решению суда теперь нужно проводить и оценку выбросов. Это ставит крест на гибридах, отмечает канал.

