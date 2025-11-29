На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Праворульные автомобили запретили ввозить в Россию

Mash: праворульные и гибридные автомобили запретили ввозить в РФ
Илья Наймушин/РИА Новости

Владивостокский суд постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash. Причина — несоответствия фар ближнего света правостороннему движению.

По данным Mash, в феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По результатам проверок Росаккредитации арбитражный суд Приморского края решил, что госорган на самом деле прав. Ранее лаборатории не проверяли такие автомобили на соответствие положению, связанному с фарами.

По данным Mash, праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности так как левая фара светит ярче правой. Кроме того, по решению суда теперь нужно проводить и оценку выбросов. Это ставит крест на гибридах, отмечает канал.

С предложением поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей, выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в обращении к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Он подчеркнул, что такая мера будет целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения. Сенатор также обратил внимание на необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

В МВД, комментируя эту инициативу, отметили, что не поддерживают введение каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. По итогам 2024 года число не выживших в авариях с участием праворульных автомобилей составило около 12% от всего объёма, подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, запрет праворульных автомобилей сильно ударит по жителям Дальнего Востока и Сибири, у которых нет релевантных альтернатив на такие машины. Подобное решение вызовет социальное недовольство и протесты.

Что касается аварийности, которую приводят в качестве аргумента в пользу отказа от машин с правым рулем, то в этом плане статистика МВД, по мнению автоэксперта, нерелевантна, так как не учитывает, что на Дальнем Востоке и в Сибири большинство машин именно такие.

Ранее россиянам назвали бестселлер параллельного импорта, который пропадет из-за утильсбора.

