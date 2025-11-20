Видео: на МКАД столкнулись девять автомобилей

На МКАД на видео сняли разбитые машины после массового ДТП

В Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ.Новости» со ссылкой на источник.

«Изначально на магистрали случилась авария с двумя машинами, сказал один из водителей. Другие ТС, движущиеся по трассе, сталкивались с автомобилями на аварийной остановке, так как не был выставлен соответствующий предупреждающий знак», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

До этого на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика.

