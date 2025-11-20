Российских водителей предупредили о последствиях украшения авто гирляндами

В России официально законами не запрещено украшать автомобиль гирляндами к Новому году, однако предусмотрены ограничения на способ их размещения. Если сделать это неправильно, то можно получить штраф или даже лишиться прав, рассказал RT юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

При украшении машины автовладелец должен ориентироваться в первую очередь на вопросы безопасности всех участников дорожного движения. Так, например, гирлянда не должна закрывать обзор водителю, ее нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида. За это грозит штраф в 500 рублей, отметил юрист.

Также украшения не должны мешать работе систем автомобиля, включая дворники, стеклоочистители.

«Украшения не должны нарушать требования к световым приборам автомобиля, — добавил Поздняков. — Так, если гирлянда мешает нормальной работе штатных осветительных приборов (фар, поворотников, стоп-сигналов), например закрывает их или своим ярким мигающим эффектом создаёт иллюзию включения сигналов поворота либо аварийной сигнализации, владелец автомобиля может быть предупреждён или оштрафован на сумму 500 рублей (ст. 12.20 КоАП РФ)».

Нельзя также размещать на передней части машины гирлянды красного цвета на передней части машины или белого – на задней, так как это грозит уже лишением водительских прав на срок от шести месяцев до года. Это связано с тем, что в этом случае огни будут напоминать специальные сигналы служб, пояснил эксперт.

Если гирлянда мешает идентифицировать номер автомобиля, то это карается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав на срок от одного до трёх месяцев.

«Таким образом, украсить автомобиль гирляндами для праздника возможно, но делать это нужно очень аккуратно. Помните, что безопасность и соответствие закону важнее любого украшения», — заключил юрист.

До этого в Татарстане официально водителям запретили украшать автомобили гирляндами, подчеркнув, что они светятся и отвлекают самого водителя и других участников дорожного движения. Также в МВД подчеркнули, что такие украшения грозят техническими неисправностями и призвали водителей не подвергать опасности себя и окружающих ради создания праздничной атмосферы.

Ранее россиянина наказали в Таиланде из-за украшенного к праздникам автомобиля.