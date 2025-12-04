Голубей в носках попытались провезти через российско-латвийскую границу

Водителя грузовика оштрафовали за попытку ввоза голубей в носках из Латвии в РФ

Мужчина на грузовике пытался провезти живых голубей в носках через границу Латвии с Россией, но был остановлен сотрудниками псковской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«При таможенном досмотре в кабине грузового транспортного средства сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили пять незадекларированных живых голубей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что птицы были найдены среди личных вещей водителя, каждая из них была помещена в носок. По данным пресс-службы, водитель грузовика не имел при себе необходимых документов для ввоза голубей на территорию Евразийского экономического союза. Животных вернули обратно в Латвию.

Возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и статье 16.3 (несоблюдение правил ввоза товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза), нарушитель был оштрафован.

Ранее в Твери обнаружили более десяти среднеазиатских сухопутных черепашек.