Россиянам рассказали, почему сезон новогодних продаж начинается все раньше

В России сезон новогодних покупок начался в этом году уже в конце сентября — существенно раньше обычных сроков. Эксперты Пермского Политеха объяснили, почему подготовка к празднику смещается на осень, какие маркетинговые приёмы оказываются наиболее эффективными и как воспоминания о детстве формируют поведение взрослых покупателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалистов, традиция раннего оформления касается прежде всего крупных торговых центров, которые стремятся управлять покупательским настроением еще до начала высокого сезона.

«В середине декабря структура потребительской корзины резко меняется: появляются подарки, праздничные наборы и декор. Если заранее сместить эмоциональный фокус потребителей, декабрьские показатели продаж можно получить уже в ноябре», — отметила доцент кафедры «Реклама и связи с общественностью» ПНИПУ Юлия Лекторова.

Однако решающим фактором стал рост маркетплейсов, которые теперь фактически задают темп праздничного сезона.

«Онлайн-продавцы фиксируют всплески спроса значительно раньше традиционной розницы. В этом году рост новогодних покупок начался 29 сентября. Аналогичные скачки мы наблюдали и в предыдущие годы», — добавила доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ Ольга Андреева.

Отдельное внимание исследователи уделили ценовой политике перед праздниками. Акции на популярные товары — мандарины, шампанское, праздничные наборы — действуют как «точки входа», объяснила Андреева. Покупатель, пришедший за выгодной позицией, формирует значительно более дорогую корзину, а временное снижение стоимости компенсируется ростом среднего чека. Одновременно это решает логистические задачи и формирует лояльность к магазину.

Психологические механизмы новогоднего потребления оказываются не менее важными, чем экономические. Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Людмила Талипова отметила, что импульсивные покупки нередко становятся способом справиться с тревогой и эмоциональным напряжением конца года.

Детские воспоминания оказывают прямое влияние на поведение взрослых покупателей. Если в детстве подарки занимали важное место, они могут превратиться в символ любви, а их стоимость — в маркер собственной значимости. Это нередко ведет к стремлению дарить все более дорогие сюрпризы, даже в ущерб бюджету.

Обратная ситуация — чувство «нехватки» подарков в детстве — способно формировать соревновательное потребление, когда человек стремится превзойти окружающих в щедрости.

По словам исследователей, такая связь не всегда отражает детские травмы — иногда это результат маркетингового давления или недостаточной финансовой грамотности. Однако выработка семейных традиций, ориентированных не на материальные символы, а на эмоциональную значимость, поможет сгладить чрезмерные праздничные траты и сохранить психологический комфорт.

