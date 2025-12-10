На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 5 наиболее привлекательных для ввоза в Россию автомобилей

Автоэксперт Осипов перечислил 5 автомобилей, которые выгодно ввозить в Россию
David Zalubowski/AP

Наиболее привлекательными для ввоза в Россию остаются автомобили с экономичными двигателями, сообщают «Известия» со ссылкой на автоэксперта Андрея Осипова. Один из них — Mazda 3.

«Mazda 3 — компактный седан, оснащенный экономичным двухлитровым двигателем мощностью менее 160 л.с. Подходит для потребителя, ищущего надежный городской автомобиль», — сказал эксперт.

Кроме того, Осипов упомянул кроссовер Mazda CX-5 в базовой комплектации, который можно привезти в Россию за 2,7–2,8 млн рублей с учетом утильсбора и доставки. В сопоставимом бюджете доступны Skoda Octavia и Skoda Karoq. Немного дешевле, 2 млн рублей, стоит Kia Seltos.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры с ИИ начали выявлять новый вид нарушений.

