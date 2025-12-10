Радиостанция Судного дня выдала девятое сообщение за день

Радио Судного дня в девятый раз за день вышло в эфир со словом «бесподобный»

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радио судного дня», передала девятое за 10 декабря сообщение. Об этом написал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, очередная передача была зафиксирована в 13:49 мск и включала комбинацию «НЖТИ 47534 БЕСПОДОБНЫЙ 2270 0912».

Это стало продолжением серии сигналов, начавшейся в 09:07 по московскому времени. Утром станция выдала восемь сообщений с позывными «НЖТИ» и набором кодовых слов — «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин» и «Комплектный». Последние из этих передач были зафиксированы около 13:08 — «жужжалка» передала странное «крясосыч».

В начале декабря УВБ-76 также передавала отдельные слова, в том числе «живодерка» и «дерношиип», смысл которых остается неизвестным. 1 декабря радиостанция выдала четыре последовательных послания, завершив их словом «Ошохлыш».

Станция работает с 1970-х годов и в обычном режиме транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка». Ее связывают с системой закрытой связи, предположительно созданной в СССР в период Холодной войны и, по наблюдениям энтузиастов, сохраняющей активность до сих пор.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».